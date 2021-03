Família é trancada em quarto durante assalto, mas suspeito é espancado por populares

Acusado foi apresentado no Ciosp do Pacoval. Crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (25), na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (25) depois de ser espancado por populares por suspeita de ter participado de um roubo a residência na zona norte de Macapá.

A polícia relatou que foi acionada para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo, por volta de 4h50min, mas quando chegou ao local, no Bairro Morada das Palmeiras, deparou-se com o suspeito ferido e imobilizado no chão, cercado por populares. Ele estava com as mãos amarradas e bastante lesionado.

Ao redor dele estavam vários objetos, que, segundo a polícia, ele mesmo confessou terem sido roubados de uma casa na Avenida Cacau, no mesmo bairro. Os militares do 2º Batalhão da PM então foram até o endereço apontado pelo suspeito.

Lá, os policiais encontraram a casa com a porta da frente aberta. Os militares entraram e encontraram todos os moradores trancados em um quarto da casa. As vítimas relataram que três criminosos armados com faca invadiram a residência. Eles então reconheceram o suspeito preso como um dos infratores.

Do local, os assaltantes levaram sete aparelhos celulares, duas TVs de 32 e 28 polegadas, e R$ 200 em espécie. Uma parte dos objetos foi recuperada e apresentada na delegacia.

Os policiais descobriram que Luciano Costa Lima é um detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) e estava em regime de prisão domiciliar.

Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Novo Horizonte, onde recebeu cuidados médicos. Depois de liberado pela unidade de saúde, foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).