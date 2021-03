Fase vermelha: Força-tarefa fecha estabelecimentos em Macapá e Santana

Meta é reduzir contágio e evitar colapso da rede pública. Fotos: Dicom/PM

Por SELES NAFES

Forças de segurança do Amapá fecharam dezenas de estabelecimentos comerciais, na noite desta sexta-feira (5), em Macapá e Santana, durante uma megaoperação para fiscalizar o cumprimento da ‘Lei Seca’.

O objetivo do decreto do governo do Estado, que entrou ontem em vigor ontem, é frear o aumento dos casos de covid-19, evitando o colapso na capacidade de internação da rede hospitalar, que já está perto do limite.

Pelo decreto, que vale até amanhã (7), fica proibido o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços a partir das 22h em todos os 16 municípios. Também está proibido o consumo de bebida alcoólica em qualquer tipo de estabelecimento durante o fim de semana.

De acordo com a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), os municípios em pior situação são Santana e Vitória do Jari. As duas cidades entraram na fase roxa, de alto risco.

“A Lei Seca é um reflexo da situação epidemiológica no país. Vários estados estão com aumentos de casos e escassez de leitos, no Amapá a faixa de risco tem aumentado. (…) As medidas serão mais incisivas exatamente pela falta do cumprimento das restrições estabelecidas no decreto. Precisamos de medidas preventivas que possam evitar o colapso da saúde e mais perdas de vida, deixou claro o superintendente da SVS, Dorinaldo Malafaia.

Ontem, mais de 100 agentes participaram da força-tarefa. Não houve prisões, mas vários locais foram fechados e notificados. Na zona sul foram fechados 12 estabelecimentos e 17 na zona norte.

Apesar de quase 30 locais terem sido fechados, Dorinaldo avaliou que aumentou a aceitação da população, já que a quantidade de casos de desrespeito reduziu em relação o fim de semana passado.

A megaoperação vai atuar durante todo o fim de semana, com participação da PM, Polícia Civil, SVS, Corpo de Bombeiros e CTMac.