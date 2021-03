Festival de cinema terá categoria para estudantes

Festival de Imagem e Movimento terá categoria para estudantes do ensino médio

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Festival Imagem-Movimento (FIM), o mais antigo festival de audiovisual do norte do país, chega a sua 17ª edição e pela primeira vez terá uma modalidade exclusivamente para estudantes do ensino médio das escolas públicas do Amapá.

A novidade, que vai ocorrer na mostra ‘Despintada’, é uma ideia antiga dos organizadores do festival veterano e que esse ano será concretizada. Será o incentivo à criação e produção cultural e artística de jovens estudantes amapaenses.

“Esse ano nós estamos com a novidade da mostra despintada de filmes estudantis que já era uma vontade antiga da equipe do festival e que foi possível dessa vez por conta dos editais com os quais nós fomos agraciados”, explicou Carla Antunes, uma das organizadoras do festival.

O FIM tem mostras competitivas e não competitivas, e premiará em dinheiro o filme, o curta, aquele audiovisual que mais se destacar na soma dos votos técnicos dos jurados e do júri popular. Outra mostra, a ‘Fôlego’, é aberta ao público.

Pandemia

Diferentemente de outros anos, desta vez, por conta da pandemia de covid-19, as mostras que já foram feitas em salões, praças, ao lado da Fortaleza de São José, serão feitas todas pela internet, entre os dias 24 e 27 de junho, pelo canal no youtube do FIM.

As inscrições, porém, começam no dia 11 de março e ficam abertas até 11 de abril, tudo feito pela internet, onde também há o regulamento.

No caso dos jovens estudantes com menos de 18 anos, por exemplo, será necessária uma autorização dos pais, assim como a comprovação de vínculo com a sua escola.

Essa edição do FIM está sendo viabilizada com recursos da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult) e realização em parceria com a Oca produções.

As inscrições podem ser feitas acessando o link https://bit.ly/3bpD8EU