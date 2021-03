Filha que matou os pais é condenada a 30 anos de prisão

O ex-companheiro dela também foi condenado a 22,6 anos

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Por unanimidade, um corpo de jurados condenou uma mulher pelos homicídios dos próprios pais, em crime ocorrido em 2020. Fabíola de Souza Leão Borges foi condenada a 30,7 anos de prisão, em regime fechado. O ex-companheiro dela, Bruno Corrêa Fonseca, pegou uma pena menor: 22 anos e 6 meses.

O duplo homicídio ocorreu em janeiro de 2020, no município Porto Grande, cidade a 105 km de Macapá. De acordo com as investigações, o casal foi morto porque era contra a volta do relacionamento de Fabíola e Bruno, que já tinham dois filhos.

Marcos Leão Borges foi morto com um disparo de arpão de pesca, e Marilene Conceição de Souza sucumbiu após uma facada no pescoço, quando ela ainda estava na cama. Com base em provas periciais e no depoimento de um irmão da Fabíola, a polícia afirma que os dois tramaram e executaram o crime. Eles estão presos preventivamente há 1 ano e 2 meses.

Ontem (11), após a decisão dos jurados, coube à juíza Marina Vidal definir o tamanho das penas pelos dois homicídios, que foram qualificados pelo motivo fútil e maneira que impossibilitou que as vítimas se defendessem.

Ao avaliar a situação de Bruno, a magistrada concluiu que ele, desde o início, teve a intenção de matar o casal de forma cruel. Houve o mesmo entendimento para Fabíola, que teria disparado o arpão no pai, que estava sendo imobilizado por Bruno.

“(…) Quanto maior for o nível de consciência do agente e o grau de exigibilidade de comportamento diverso, maior deverá ser a pena. No caso dos autos, consoante já expendido, a valoração negativa decorre da dinâmica dos fatos, extremamente arquitetada, premeditada e com grau de reprovabilidade além do tipo penal”.

“(…) O fizeram com crueldade, usando de instrumento extremante letal, não se podendo olvidar, ainda, que o local onde desferidas as lesões são de extrema gravidade”, acrescentou.

A juíza também determinou que os dois continuem presos.