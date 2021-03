Filho de ex-jogador é encontrado após assalto

O carro da vítima, um Fiat Mobi prata, foi encontrado abandonado no Bairro Infraero I, zona norte de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A família do ex-jogador de futebol amapaense Jason Rodrigues passou por horas de bastante apreensão, desde o desaparecimento de Jason Matta Corrêa, de 37 anos, filho do multicampeão. O rapaz foi feito refém durante um assalto e só foi encontrado por volta de 16h desta quarta-feira (3).

Desorientado, o rapaz foi encontrado pedindo ajuda. Um taxista parou e o acudiu. O motorista o levou até seus familiares. Antes, o carro de Jason, um Fiat Mobi prata, foi encontrado abandonado no Bairro Infraero I. Jacinho, como é chamado por familiares e amigos, trabalhava de motorista de aplicativo no momento do crime.

“Segundo as informações, ele estava rodando de Uber e quando foi umas 4 horas da manhã houve um pedido de corrida para o Solar dos Palmares [bairro da zona norte] e lá foi que 3 assaltantes entraram no carro, querendo fazer uma corrida e no meio do caminho eles anunciaram o assalto. Levaram ele para um matagal, lá fizeram ele de refém, amarraram ele, bateram muito nele e pediram dinheiro. Levaram dinheiro, documentos, ele entregou tudo o que tinha, relógio, celular”, contou a tenente da Polícia Militar do Estado do Amapá, Jaciane, tia da vítima.

A família realizou buscas e procurou pelo rapaz pela internet, acionando os contatos próximos e quem pudesse ajudar para dar o alarme de que algo estava errado. A tenente acredita que foi a movimentação em torno da busca e o fato de que a família tem muitos militares e policiais que fizeram com que Jason tenha sido liberado com vida.

A vítima, que é casado e pai de família, está em casa, bastante machucado e abalado. No entanto, ele e a família respiram aliviados. O carro passa por perícia na Polícia Técnico Científica (Politec) e militares da Força Tática estão seguindo pistas e fazendo diligências atrás dos bandidos.