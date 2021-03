Força Tática dispersa festa de aniversário de facção, dois ‘convidados’ são presos

Dois participantes da festa clandestina acabaram sendo presos por tráfico de drogas. Evento proibido ocorria no Bairro Santa Inês, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O Batalhão de Força Tática da Polícia Militar prendeu dois traficantes e interrompeu uma festa clandestina realizada para comemorar aniversário de 6 anos de uma organização criminosa no Amapá.

O flagrante ocorreu na madrugada desta quarta-feira (24), por volta de 2h, numa casa situada na Rua André de Oliveira Costa, no Bairro Santa Inês, em Macapá. No local, além de bebidas alcoólicas e fogos de artifícios usados para festejar a data, também foram apreendidos celulares sem documentação e várias porções de drogas.

Nas redes sociais usadas pela facção circulou a imagem de um bolo confeccionado em homenagem à organização. O bolo, personalizado, fazia apologia ao crime, com adereços de armas de grosso calibre, o nome da facção criminosa e a imagem de uma caveira com uma máscara com as cores da bandeira do Amapá

A polícia informou que patrulhava a região quando avistou um homem, em via pública, tentando se desfazer de algo. O suspeito ficou nervoso com a aproximação da viatura e entrou na casa onde acontecia a festa.

Ao constatar que o objeto arremessado pelo suspeito era um pacote que continha 15 porções de crack, a polícia fez as buscas e encontrou o homem nos fundos da casa, e acabou descobrindo uma grande aglomeração de pessoas, entre elas, um outro traficante. Com ele foram encontradas mais 23 porções de maconha.

Os dois homens foram presos por tráfico de drogas. Eles foram identificados como Willian da Conceição Alves, de 31 anos, e Rafael Silva Dias, de 33 anos, ambos com passagens na polícia por furto. Os demais participantes da festa foram liberados.