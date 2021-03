Furlan anuncia maternidade municipal em Macapá

Prefeito fez anúncio durante programação em comemoração ao Dia da Mulher. Complexo será construído na zona norte

O prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania), anunciou a construção de uma maternidade municipal. Foi durante um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Os recursos para a construção, cerca de R$ 20 milhões, são de emendas das deputadas federais Aline Gurgel (PRB), Leda Sadala (Avante) e Marcivânia Flexa (PCdoB). Outros R$ 11 milhões serão indicados pelo senador Lucas Barreto (PSD).

“Precisamos ter atenção e cuidado com as nossas gestantes. Nosso objetivo é diminuir a mortalidade materna e infantil, além disso, suprir o déficit de atendimento enfrentado no estado”, justificou.

A maternidade terá um perfil de atendimento: gestações que não sejam consideradas de risco para a mulher.

A maternidade será construída na Zona Norte de Macapá e terá 72 leitos para partos cesáreos e normais.

A estrutura prevê ainda serviços laboratoriais e de acolhimento, como a Casa da Gestante e da Puérpera, que ficarão ao lado da maternidade. A data de início da obra não foi informada.