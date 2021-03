Garota registra queixa de assédio no Dia da Mulher

O caso ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma jovem de 16 anos procurou a delegacia no Dia Internacional da Mulher para denunciar um caso explícito de assedio a plena luz do dia em via pública. O caso ocorreu nesta segunda-feira, 8 de março, no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Segundo o delegado Átila Rodrigues, do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Oiapoque, por volta de 9h30, a adolescente chegou à delegacia aos prantos. Ela relatou que um homem teria passado por ela chamando-a de “gatinha” e em seguida passou mão na sua perna, quase nas partes íntimas.

Mesmo constrangida, a menina acionou seu pai, que que conteve o infrator. Imediatamente, a equipe policial do Ciosp foi o local e capturou o suspeito, que tem 61 anos de idade.

Na delegacia, o acusado relatou que tocou na perna da vítima, mas de forma acidental. O homem não tem parentes na cidade. Contudo, o idoso foi autuado em flagrante por importunação sexual – Artigo 215, alínea A, do Código Penal. A pena para este tipo de crime em caso de condenação é de um a cinco anos de prisão. O homem está agora à disposição da justiça.