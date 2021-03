Gasolina bate R$ 5,35 em Macapá

O portal SelesNafes.com percorreu postos de combustíveis da capital para conferir os preços.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O litro da gasolina ultrapassou a marca dos R$ 5 em Macapá após o reajuste da Petrobras, no último dia 8 de março. Em dois postos no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), o combustível comum era vendido a R$ 5,25 (crédito) e R$ 5,35 aditivado, nesta sexta-feira (12).

O portal SelesNafes.com percorreu outros estabelecimentos da capital para conferir os preços. Ainda no SIA, o litro da gasolina comum é vendido por R$ 5,15, se o pagamento for em dinheiro. Na zona sul, o menor preço encontrado foi R$ 4,87 por litro, com pagamento à vista.

Mototaxista há 15 anos, Rubenilson Alves, de 40 anos, sustenta sete pessoas com o serviço. Ele precisa abastecer ‘todo santo dia’. O trabalhador diz que pesquisa bastante para pagar um preço mais acessível pelo produto.

“É um absurdo, a gente não pode mais circular como circulava antes. Mudou muito pra gente, temos que aplicar o aumento na gasolina na tarifa das corridas, os passageiros reclamam, mas a gente não tem muito o que fazer. As corridas caem, infelizmente, prejudica a gente que tem família para cuidar, para dar o de comer e se alimentar”, lamentou.

Precisando sair da zona norte para área central para trabalhar, Miguel Martins, abastece seu carro de dois em dois dias. Ele já estuda a possibilidade de vender o veículo e comprar uma moto.

“Estamos sendo roubados. Já quero comprar uma moto, já trabalho só para pagar gasolina, tá difícil. Tem umas vezes que prefiro andar de bicicleta para ir ao trabalho, isso é demais ruim pra todos”, opinou.

A Petrobras informou, no início da semana que o novo reajuste é de 8,8% no valor da gasolina e 5,5% no valor do diesel pago pelos distribuidores às refinarias. Este é o sexto aumento do preço da gasolina apenas em 2021 e a quinta variação do valor do diesel no mesmo período. No estado vizinho, Pará, a gasolina varia entre R$ 5,50 e R$ 6,50.

Segundo frentistas, a tendência é que no Amapá, o preço aumente ainda mais nos próximos dias, devido ao preço do barril de petróleo no mercado internacional, mais o ICMS, imposto estadual.