Governo do Amapá assina contrato de compra de 450 mil vacinas contra covid-19

O contrato com o Governo da Federação Russa foi assinado na noite desta segunda-feira (22), no Palácio do Setentrião, centro de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O governador do Amapá Waldez Góes (PDT) comemorou a assinatura do contrato de compra de 450 mil doses da vacina russa Sputinik V, junto com o Consórcio dos Governadores da Amazônia Legal.

Waldez destacou a capacidade fiscal, ou seja, a organização com dinheiro em caixa, a articulação política e jurídica que possibilitaram a celebração do contrato. O Instituto Gamaleya é o produtor da vacina russa.

“Esse momento é histórico para o Estado do Amapá, porque a organização nossa em termos fiscais, jurídico e também articulação política que fizemos com os outros colegas governadores, proporcionou que eu pudesse hoje assinar um contrato para aquisição de 450 mil doses de uma vacina com alta eficácia, que vai permitir uma maior cobertura, nós vamos chegar a mais de 40% da população vacinada no Estado do Amapá”, declarou Waldez Góes em vídeo.

A Sputinik V ainda não adquiriu a autorização emergencial de uso por parte da Anvisa, mas é uma questão de documental e de tempo, pois a vacina tem tido bastante êxito nos países em que tem sido utilizada. A Anvisa afirmou nesta segunda-feira (22) que requereu alguns documentos a mais da União Química para a liberação de utilização do imunizante.

Outros estados da Amazônia também irão comprar o imunizante, como o Amazonas, que irá adquirir 1 milhão de doses.

A articulação dos governadores, embora em consonância com o Plano Nacional de Imunização (PNI), significa a concretização de um caminho alternativo ao do Governo Federal, que foi alvo de muitas críticas pela morosidade na aquisição de vacinas no mercado mundial.

Os imunizantes deverão chegar entre maio e julho e serão utilizadas em populações de várias idades, inclusive a partir de 18 anos.

Em testes e pesquisas, a Sputinik apresentou 91,6% de eficácia geral, tendo 100% de êxito contra casos graves.