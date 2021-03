Governo publica decreto do novo lockdown; veja as regras

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Igrejas, academias e supermercados foram incluídos

Por SELES NAFES

O governo do Estado publicou, no fim da manhã desta quinta-feira (25), o novo decreto que renova por mais sete dias o lockdown em todos os 16 municípios do Amapá, a partir de hoje. Além da restrição mais severa com supermercados e atacarejos, que fecharão no fim de semana, os templos religiosos também terão de obedecer a restrições mais duras.

No caso das atividades religiosas, elas poderão funcionar hoje e amanhã (26), das 6h às 20h, com apenas 50% da capacidade do templo, desde que não ultrapasse o máximo de 50 pessoas, incluindo os celebrantes e auxiliares.

No sábado e domingo (27 e 28), elas deverão estar completamente fechadas. Na semana que vem, as atividades retornam ainda com capacidade reduzida, das 5h às 20h.

Outra novidade é o fechamento das academias de musculação, também consideradas serviços essenciais, mas que deverão fechar a partir de hoje até o dia 31 de março.

Fecha tudo

O ‘fecha tudo’ ocorrerá no próximo fim de semana, e incluirá supermercados, acatarejos, mercantis e miniboxes, que só reabrirão a partir de segunda-feira (29), em sistema de rodízio. Das 7h às 13h funcionarão os supermercados e atacarejos, e das 13h às 19h os mercantis e miniboxes. Em todos os casos, será proibida a venda de bebidas alcoólicas nesses estabelecimentos. Neste fim de semana, estarão funcionando apenas venda de gás, água, farmácias e postos de combustíveis.

A mesma regra valerá para os estabelecimentos similares que estiverem funcionando dentro dos shoppings.

E, naturalmente, continuam suspensas as atividades de bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos, centros culturais e cinemas, clubes, balneários públicos e privados, parques aquáticos, eventos, passeios e festas realizados em embarcações, ônibus, sítios/terrenos e similares, além de salões de festas, entre outros espaços que causem aglomeração de pessoas.

Todas as atividades esportivas também continuam suspensas em qualquer espaço e modalidade, além da circulação de pessoas em parques, museus, bibliotecas e assemelhados; shopping center, galerias comerciais e academias de ginástica, agrupamentos de pessoas e veículos em locais públicos e privados; serviços de transporte interestadual de passageiros (hidroviário), permitindo somente o transporte de cargas.

Durante o toque de recolher, será permitida a circulação de pessoas apenas em busca de atendimento médico ou em deslocamento para a aquisição de medicamentos ou outro produto essencial. A lei seca continua.

