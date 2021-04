Governo renova lockdown, mas prefeitura libera academias

Mais uma vez houve divergência entre os decretos estadual e municipal de Macapá. Enquanto o governador Waldez proibiu o funcionamento de academias, o prefeito Furlan liberou a abertura.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Governo do Amapá prorrogou o lockdown, novamente, por mais 7 dias. Os decretos foram publicados e divulgados na noite desta quarta-feira (31). Basicamente, as proibições são as mesmas do decreto anterior, mas com algumas mudanças em horários e escalonamento de dias no funcionamento de estabelecimentos comerciais. Confira o decreto estadual:

– Decreto 1070/2021

– Anexo do decreto 1070/2021

A lei seca e o toque de recolher continuam valendo. É proibido consumir bebidas alcóolicas em locais públicos e dentro de estabelecimentos comerciais. Também é proibida a circulação de pessoas entre 20h e 6h.

Mais uma vez houve divergência entre o governo do estado e a prefeitura da capital. Enquanto o governador Waldez Góes (PDT) proibiu o funcionamento de academias, o prefeito Antônio Furlan (Cidadania) liberou a abertura delas nos dias 1, 3, 6 e 7, das 6h às 20 horas, com as seguintes regras: hora marcada e com capacidade máxima de 25%. Confira o decreto municipal:

– Decreto 2601/2021

Funcionamentos e horários

Segundo o decreto estadual, com atendimento na modalidade delivery, nos dias 1, 3, 6 e 7 (quinta, sábado, terça e quarta-feira), de 7h às 17 horas, estão autorizados a funcionar atividades como distribuidoras, exceto de bebidas alcoólicas, armarinhos, lojas de móveis e eletrodomésticos, roupas e acessórios, materiais de construção e outras.

No atendimento presencial, igrejas e templos religiosos, por exemplo, podem funcionar do dia primeiro ao dia 4 das 06 às 20 horas.

Açougues, peixaria, feiras fechadas e feiras livres, podem funcionar nos dias 1, 3, 6 e 7, de 7h às 13h horas.

Excepcionalmente, dia 1, quinta-feira, programas como Peixe Popular (estado), Peixe Vivo (município) e feiras do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), poderão funcionar presencialmente, de 7 às 18 horas.

Panificadoras, nos dias 1, 3, 6 e 7 poderão funcionar, presencialmente, na modalidade pague e leve e delivery, mas está proibido o consumo dos produtos dentro do estabelecimento, das 7h às 10h e das 15h às 19.

Supermercados, atacarejos e mercantis poderão funcionar, presencialmente, nos dias 1, 3, 6 e 7. O que difere são os horários. Supermercados e atacarejos funcionarão das 07 às 18 e mercantis das 10 às 18.

Atividades como batedeiras de açaí, poderão voltar a funcionar todos os dias: dias 1, 3, 6 e 7, das 08 às 18h. E nos dias 2, 4 e 5, das 8 às 14.

Chaveiros, carimbos, locadores de veículos, postos de combustível e borracharia, farmácias, hospitais e hemocentros, empresas de fornecimento dê internet, telefonia e energia elétrica, guinchos, funerárias e cemitérios, distribuidoras de água, podem funcionar presencialmente todos os dias, 24 horas por dia.

Waldez convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre o decreto na manhã desta quinta-feira (1).