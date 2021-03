Heroína da 1ª onda, médica morre aos 40 anos

Helen Melo tinha passado por um procedimento cirúrgico. A médica foi essencial no início da pandemia ao atender os primeiros pacientes

Por SELES NAFES

Será sepultada na tarde desta segunda-feira (29) a médica Helen Rosane Amoras Melo, de 40 anos. Ele morreu no Hospital São Camilo, em Macapá, onde se recuperava de um procedimento cirúrgico.

Conhecida pela atuação no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), Sindicato dos Médicos e na Federação Médica Brasileira, Helen Melo foi essencial em 2020 durante a primeira onda da pandemia, e atuou de forma incansável no atendimento dos primeiros pacientes que chegavam na UBS Lélio Silva, no Bairro do Buritizal.

“Ficou muita marcada a atuação dela na linha de frente no início da pandemia. Era uma das médicas que mais se prevenia e usava todos os EPIs com até 15 pacientes ao mesmo tempo na sala vermelha. Até que ficou incontrolável e chamaram outros colegas para ajudar ela. Ela fez muita diferença na primeira onda”, lembrou a irmã Geiele Barroso, que também é médica e parceira de trabalho de Helen.

Nos últimos meses, ainda na linha de frente, ela fazia parte da equipe de regulação de pacientes no Centro Covid do Hospital Universitário (HU). Basicamente, a regulação obedece a um protocolo que define quais pacientes precisam ser internados, ou seja, quais terão prioridade nos leitos.

Helen Melo estava internada no Hospital São Camilo desde a semana passada onde foi submetida a uma cirurgia corretiva. A piora do quadro pegou de surpresa toda a família.

“Ela já estava de alta”, revela a irmã, que sempre ia visitá-la.

A família e amigos chegaram a fazer uma campanha nas redes sociais por doação de sangue. Ontem, no entanto, Helen Melo não resistiu e morreu de hemorragia interna, entre outras causas. Por enquanto, a família avisou que não entrará em detalhes, mas adiantou que vai avaliar posteriormente a condução da equipe médica e as condições em que a cirurgia foi realizada.

O velório está sendo realizado com poucas pessoas por causa das normas sanitárias da pandemia. O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério São José.