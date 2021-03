Homem é preso com submetralhadora e drogas

Armamento e drogas estavam em uma quitinete no Bairro do Beirol

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá apreendeu uma submetralhadora de uso restrito das forças de segurança, da marca Uzi 9mm, na noite deste sábado (6). Além da arma, os policiais apreenderam 3 kg de crack.

A operação ocorreu no Bairro Santa Inês, comunidade na orla de Macapá, e foi conduzida pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), sob o comando do delegado Vladson Nascimento.

O carregamento havia chegado recentemente do Estado do Pará em uma embarcação, e era destinado a integrantes de uma organização criminosa que atua na capital do Amapá, segundo informou o delegado.

Um homem de 33 anos de nome não divulgado, mas conhecido como ‘Bomba’, era quem guardava o entorpecente e o armamento encontrados em uma quitinete localizada por trás do conjunto Mucajá, no Bairro do Beirol.

Ele foi preso em flagrante pelos agentes da DTE e apresentado no Ciosp do Pacoval para prestar depoimento.