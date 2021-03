Homem guardava droga no frigobar

Apreensão ocorreu no Bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do 6º Batalhão da Polícia Militar apreenderam quase 2 kg de drogas na noite desta quarta-feira (3), no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

De acordo com o cabo Luiz Miguel, o flagrante aconteceu após uma abordagem a um suspeito que transitava na Rua São José, no Bairro Perpétuo Socorro.

Ele revelou que ia buscar um carregamento de drogas na casa de um homem conhecido como Matheus, morador do Bairro Cidade Nova.

A PM seguiu com o suspeito até a casa indicada por ele. Lá, na presença de Matheus Maciel dos Santos, de 25 anos, foram encontrados dois pacotes de skank e uma porção média de crack, armazenados dentro de um frigobar, além de 2 balanças de precisão e um destrinchador – mecanismo usado para triturar a maconha prensada.

Matheus foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, juntamente com a droga e o primeiro suspeito abordado em via pública.