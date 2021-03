Homem que cria 60 cachorros é preso por matar rusk siberiano a pauladas

Caso ocorreu em Oiapoque, onde acusado diz manter ong de defesa dos animais

Por SELES NAFES

Ao atender uma ocorrência de maus-tratos a animais na sexta-feira (19), policiais civis de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, foram surpreendidos por cenas inusitadas e tristes. Numa residência, um morador da cidade criava cerca de 60 cachorros. Um deles tinha acabado de ser morto a pauladas.

O caso curioso ocorreu no Bairro Florestal. Uma jovem de 21 anos, vizinha do acusado, procurou a delegacia para relatar que viu o homem matando um rusk siberiano com um pedaço de madeira. O cachorro chorava e tentava fugir, mas o dono o segurava e aplicava golpes na cabeça do animal até que ele ficou em silêncio. Os outros cachorros latiam muito durante a cena de selvageria.

Depois da morte, a vizinha foi até um matagal onde o acusado deixou o corpo do animal e gravou um vídeo. Acompanhada de outras testemunhas, a vizinha informou que o cachorro era dócil e que quase todos os dias aparecia em sua casa com muita fome e sede.

As testemunhas informaram que o acusado afirma possui uma ong não legalizada que cuida de animais, e que recebe diariamente doações em alimentos e em dinheiro de moradores da cidade para poder cuidar dos cães.

Depois do relato das testemunhas, o delegado Charles Corrêa acionou a Polícia Técnica e foi com sua equipe até o local onde encontrou o corpo do animal e dezenas de cachorros soltos pela propriedade. O dono da casa foi preso em flagrante e tentou justificar a morte do rusk afirmando aos policiais que ele já estava velho e doente.

“As testemunhas conhecem esse cão há dois meses informaram que hoje de manhã ele estava em plenas condições”, comentou o delegado. “Uma situação dantesca”, acrescentou o delegado.

Já na delegacia, acompanhado de uma advogada, o acusado se reservou ao direito de permanecer em silêncio durante o depoimento e foi encaminhado para audiência de custódia.

Os cães permaneceram na casa sob os cuidados do filho do acusado. Hoje (20) pela manhã, o delegado informou que vai procurar o aconselhamento de um veterinário e da prefeitura para decidir como proceder em relação aos animais.