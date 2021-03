Homem temido pela população e rivais morre em confronto com o Bope

Troca de tiros ocorreu em uma área de pontes da 16ª Avenida do Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem com dezenas de processos criminais, incluindo roubos e tráfico de drogas, morreu em conflito com a Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope), no fim da tarde desta sexta-feira (12).

Segundo a polícia, o caso ocorreu em uma área de pontes da 16ª Avenida do Bairro Congós, zona sul de Macapá, depois que uma denúncia anônima apontou intensa movimentação de pessoas armadas e venda de drogas.

De acordo com o relatório de ocorrência, ao avistar os policiais se aproximando, um suspeito passou a atirar. Durante a troca de tiros, o agressor foi atingido. Quando o socorro médico do Samu chegou ao local, o suspeito já havia falecido. Ele foi identificado como Adonis Augusto Pereira Trindade, o Macaco.

Segundo o Bope, ele era um dos integrantes mais violentos de uma organização criminosa que atua no Amapá. Costumeiramente a facção o acionava para eliminar ou afugentar rivais.

A arma que teria sido utilizada por ele contra os policiais, uma pistola ponto 40 foi entregue aos peritos da Polícia Científica, que removeu o corpo de Macaco e fez a perícia no local do confronto. Os peritos encontraram, nas roupas do infrator, 37 porções de maconha.