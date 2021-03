Hospital Regional está 80% pronto

Estrutura de baixa e média complexidade, localizada em Porto Grande, a 100 km de Macapá, vai atender a cidade e municípios vizinhos.

As obras do Hospital Regional de Porto Grande chegaram a 80% de execução. Quando concluída, a unidade, localizada a 100 km de Macapá, vai atender casos de alta e média complexidade de moradores de Porto Grande e cidades próximas, como Ferreira Gomes, Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari.

O Governo do Amapá avançou assumiu a execução dos serviços desde o ano passado e a0 previsão de entrega do serviço é para 2022. Os recursos são de compensação ambiental pela instalação da Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão na região. Já foram investidos cerca de R$ 12 milhões na obra.

A Prefeitura de Porto Grande licitou na semana passada o valor de R$ 3,5 milhões em equipamentos para o hospital. Todos os equipamentos necessários para a estrutura são fruto de articulação do senador Davi Alcolumbre. O governador Waldez Góes acompanhou neste fim de semana a conclusão de mais uma etapa.

“Essa obra vai trazer mais qualidade de vida para a população de Porto Grande e cidades próximas. Vamos continuar fazendo os investimentos necessários para qualificar a assistência em saúde do estado”, destacou.