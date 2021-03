Idosos entre 75 e 79 anos podem ser vacinados na quadra da Igreja Jesus de Nazaré

A ação ocorre na Rua Leopoldo Machado, Bairro Jesus de Nazaré, na região central de Macapá.

Compartilhamentos

Até a próxima sexta-feira (12), idosos entre 75 a 79 anos podem ir até a quadra da Igreja Jesus de Nazaré, na região central de Macapá, das 9h às 14h, para serem imunizados contra a covid-19. Eles devem ter em mãos documento oficial com foto, comprovante de residência e cartão de vacina.

A ação iniciou na segunda-feira (8) e é realizada pela Prefeitura de Macapá, com a poio do Governo do Estado. O imunizante que está sendo ministrado é a CoronaVac.

De acordo com o cronograma, na segunda, 8, foram atendidos idosos de 79 anos para cima. Nesta terça-feira, 9, foram vacinados idosos de 78 anos em diante, e assim sucessivamente até a sexta-feira, quando acontece o atendimento aos idosos de 75 anos ou mais.

A expectativa dos técnicos é vacinar em média 100 pessoas por dia.