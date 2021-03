Idosos ficam até 4h30 na fila para serem vacinados

Em Macapá, filas em drive-thrus ficaram quilométricas nesta quinta-feira.

Por RODRIGO ÍNDIO

No dia de vacinação contra a Covid-19 em idosos de 65 e 66 na cidade de Macapá, os locais de imunização registraram longas filas na manhã desta quinta-feira (25). Em alguns pontos, o tempo de espera chegou a quatro horas e meia, conforme registrou a reportagem.

Para fugir do sol forte, Pedro Cardoso da Silva, de 66 anos, teve que descer do veículo em busca de uma sombra na calçada. O motorista de caminhão chegou às 7h em ponto para receber a 1ª dose da vacina. Já eram 11h32 quando ele, finalmente, foi vacinado.

“Acordei 5h30, me organizei, tomei café e vim. Quando cheguei, tinham muitos carros na minha frente. O jeito foi esperar. Tive sintomas da covid, mas estou bem. Desci do carro porque era muita quentura, eles poderiam ao menos ter colocado uns banheiros aqui, pra mim já é constrangedor, imagine para uma senhora idosa. Podem rever isso”, disse o senhor hipertenso.

O autônomo do ramo de açaí, Juan Júnior Jesus França, de 25 anos, levou a mãe, de 67 anos, para vacinar. Dona Darcy de Jesus França, passou mal e depois de 4h ainda estava na fila.

“Nem sequer fizeram o cadastro ou cobraram o que foi feito. Poderiam adiantar, porque muitos deles [idosos] têm problemas de saúde. Minha mãe tava com dores de cabeça e pressão alta por causa do mormaço. Cheguei cedo, mas não adiantou. Sei que muita gente precisa, mas precisam se organizar”, reclamou.

No drive-thru do estádio Zerão, a fila rodeava o quarteirão. Os cadastros só eram feitos por voluntários quando o carro com o idoso estava próximo para imunizar. Não havia computadores para checar o cadastro de quem preencheu os dados no site da prefeitura.

No meio da manhã, os voluntários informaram que as doses da vacina não seriam suficientes para todos. Então, foram entregues senhas para quem ainda estava na fila. Outros tiveram que retornar para casa.

Nas Unidades Básicas de Saúde, a vacinação foi marcada para iniciar às 12h, como por exemplo, na UBS Rosa Moita, no Bairro Nova Esperança, na zona sul de Macapá. Houve tumulto e idosos estavam no sol.

Com isso, a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) entregou à Prefeitura de Macapá, em caráter de urgência, 1.270 doses para a vacinação dos idosos.

Na Praça Floriano Peixoto, no Centro da capital, a fila também era quilométrica. Veja:

Prefeitura de Macapá

Em nota, a Prefeitura de Macapá informou que a lentidão durante a vacinação contra a covid-19 pelo período da manhã se deu em função do aumento de idosos nas faixas de idade contempladas (65 e 66 anos). O quantitativo de pessoas excedeu o número doses disponibilizadas para a ação.

Ressaltou que para não paralisar a vacinação, a Central de Imunização de Macapá antecipou a distribuição de mais doses, o que regularizou o serviço.

“Em poucas horas a vacinação e, consequentemente, o seu tempo de espera será normalizado”, informou na nota.

Também avisou que a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que ocorreria até às 13h, será estendida até às 17h.

Contudo, quando o portal SelesNafes.com chegou na UBS Rosa Moita por volta de 13h, já não havia mais doses disponíveis.