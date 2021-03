Incêndio termina com prisões e bombeiros feridos

Incêndio termina em confusão, prisões e bombeiros feridos

Por RODRIGO ÍNDIO

Dois militares do 6° Grupamento do Corpo de Bombeiros do Amapá ficaram feridos quando trabalhavam para controlar um incêndio em residências, na Rua da Usina, no Bairro das Malvinas, em Laranjal do Jari, distante cerca de 290 km de Macapá. O caso aconteceu na tarde do último domingo (28).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas altas e um desespero da população. Houve muita confusão durante a ocorrência.

De acordo com o Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas e evitou que o fogo atingisse um número maior ainda de casas.

Com isso, uma residência teve perda total e outras duas tiveram perda parcial. Não houve vítimas entre os populares. Entretanto, durante o trabalho de controle do sinistro, dois bombeiros foram lesionados.

Ainda segundo o Ciodes, um soldado sofreu queimaduras de 1° e 2° graus no braço direito quando trabalhava para combater às chamas. Um cabo foi agredido e ferido pelo proprietário de uma das residências ao tentar impedi-lo de adentrar no imóvel em chamas.

O militar sofreu uma torção no joelho esquerdo. O morador agressor foi detido por lesão corporal e um outro homem – que exerce função de conselheiro tutelar – por desobediência e desacato a um tenente.

“O desacato foi feito pelo filho da dona da casa que queimou completamente. Ele também queria passar pra ver o que restou da casa e o tenente da PM não permitiu que ele passasse. Segundo o próprio indivíduo, ele chamou o tenente de antipático e gerou todo um tumulto”, detalhou uma fonte da segurança pública.

Ambos foram conduzidos pela Polícia Militar até a delegacia da cidade. Ainda não se sabe a motivação do incêndio, mas suspeita-se de um curto circuito, já que o fogo teve início na parte superior da casa de dois cômodos.