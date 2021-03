IPVA: desconto de 20% é prorrogado novamente no Amapá; agora até junho

Agora o contribuinte pode pagar o tributo em cota única sem perder o abatimento no valor total até o dia 17 de junho.

Compartilhamentos

O contribuinte amapaense ganhou mais prazo para pagar com desconto o IPVA 2021. Pela segunda vez, o Governo do estado decidiu adiar as datas de vencimento do imposto.

A medida faz parte do pacote de medidas fiscais lançado pelo Governo do Amapá para amenizar os impactos econômicos da pandemia.

As datas de pagamento da Cota Única e de ‘Cotas a Vencer’, que venceriam inicialmente em 17 de março, e na semana passada foram adiadas para 17 de maio, agora, estão valendo para 17 de junho – até esta data, se o pagamento for feito de uma só vez, o contribuinte ganha 20% de desconto.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) publicou nesta segunda-feira, 22, a portaria que regulamenta a prorrogação dos prazos. O prazo máximo para licenciamento permanece até 30 de novembro, com o início das fiscalizações a partir do dia 1º de dezembro.