Ivana assume 4º mandato no MP

A promotora bateu um recorde interno da instituição, e foi empossada prometendo maior combate à criminalidade e mais fiscalização de direitos coletivos

Por SELES NAFES

O Ministério Público do Amapá empossou ontem (8) pela 4ª vez, no cargo de procuradora-geral de Justiça, a promotora Ivana Cei. É a primeira vez que um membro assume o comando do MP tantas vezes.

Os antecessores de Ivana, como Márcio Augusto Alves, Jair Quintas e Raimunda Banha, só tinham ocupado a função no máximo 3 vezes. Ivana foi escolhida pela 1ª vez, em 2011, por opção do então governador Camilo Capiberibe (PSB) e reconduzida por ele até 2015.

Em 2016, o governador Waldez Góes (PDT) optou por Roberto Álvares, mas, em 2019, escolheu Ivana para o terceiro mandato. Em fevereiro de 2021, ela estava de novo na lista tríplice e foi reconduzida por Waldez.

Em seu discurso de posse, a chefe do MP deixou claro que vai aumentar os esforços no combate à criminalidade.

“À sociedade amapaense, comprometo maior dedicação ao combate à criminalidade, na severa fiscalização dos direitos difusos e coletivos e não menos severa fiscalização dos direitos sociais e dos individuais indisponíveis, com a atuação firme e forte na área extrajudicial”, disse em discurso.

Além de ser mestre em direito ambiental e políticas públicas, Ivana Cei está concluindo doutorado na Universidade John F. Kennedy, nos Estados Unidos.

Outro empossado da noite foi o procurador Jair Quintas, que assumiu pela 5ª vez o cargo de corregedor. A escolha dele se deu por eleição.