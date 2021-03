Ivo Cannuty busca leito e amigos fazem campanha

Radialista, cantor e carnavalesco está internado no Centro Covid do Santa Inês, na zona sul de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O radialista, cantor e carnavalesco Ivo Cannuty de Souza Xavier, de 53 anos, está na luta contra a covid-19 e na busca por um leito de tratamento intensivo em Macapá.

Com os leitos de UTI no limite, no setor público e privado, a família busca a abertura de uma vaga no Hospital São Camilo e, para isso, amigos e familiares organizam uma campanha financeira para custear a internação imediata do comunicador.

Ivo está, neste momento, no Centro de Covid-19 do Santa Inês e os exames de imagem dos pulmões, detectaram cerca de 80% de comprometimento. Além disso, Ivo está com problemas renais, e provavelmente precisará de intubação e hemodiálise.

A família está dividida entre as tarefas, sua esposa Cíntia Valéria, que também está com covid o acompanha no Santa Inês, enquanto outros parentes tentam avançar sobre a questão do leito.

Enquanto isso, amigos pedem solidariedade para o pagamento do São Camilo.

Para doações:

Banco do Brasil

Agência 4544-6

Conta corrente 61765-2

Cintia V S Monteiro

Pix (CPF)

600.575.132-87