Jovens são alvo de nova cepa da covid-19, alerta médico de Macapá

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

O médico Jonatas Oliveira, que atua na rede municipal de Macapá, defende o tratamento precoce

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Os jovens começam a aparecer cada vez mais nas estatísticas de atendimento de pacientes graves da covid-19 no Amapá. O alerta é do médico Jonatas Oliveira, que atua na rede municipal de Macapá.

Num vídeo, o médico diz acreditar que a variante está circulando no Amapá há pelo menos dois meses, e que existe uma mudança brusca no perfil dos novos infectados, que agora são mais jovens que o público majoritário do primeiro ano da pandemia. Os pacientes dos últimos dias têm entre 20 e 50 anos.

De acordo com ele, nesses novos casos, a primeira fase da contaminação tem sido cada vez mais ‘silenciosa’, como sintomas muito mais leves e com características que podem estar enganando os testes rápidos.

Jonatas também afirma que as equipes médicas estão desatualizadas sobre a variante do coronavírus, o que impede o tratamento adequado.

“Em dez dias a pessoa volta em estado grave, crítico”, diz o médico, que também defende o tratamento precoce, além da higiene e distanciamento social.