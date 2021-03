Ladrão de cabos deixa assinantes sem internet por 1 semana

Suspeito foi detido por populares na região central de Macapá. Foi a 3ª prisão dele pelo mesmo motivo.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Mais uma vez Willian Max Barbosa da Costa, o Noiadinho, foi preso pelo mesmo tipo de crime: furto de cabo de fibra ótica, crime que além de dar um grande prejuízo financeiro para o provedor de internet, deixa os assinantes na mão por vários dias até o restabelecimento do sistema.

Ele foi preso na madrugada desta quinta-feira (4), após tirar 25 metros de uma rede na Avenida FAB, entre as Ruas Santos Dumont e Hildemar Maia, quarteirão onde fica a sede da Federação Amapaense de Futebol, na região central de Macapá.

De acordo com o sargento John, do 6º Batalhão da PM, motoqueiros que passavam pelo local viram o crime em andamento.

Antes da polícia chegar ao local, alguns populares agrediram o acusado. Por isto, os policiais o levaram ao Hospital de Emergência (HE) para que recebesse cuidados médicos. Depois de liberado da unidade de saúde, foi levado ao Ciosp do Pacoval. Foi a 3ª vez que a equipe do sargento John o prendeu pelo mesmo tipo de crime.

“Eles geralmente vendem esses cabos para comprar drogas”, informou o sargento John.

Aproximadamente 350 assinantes estão esta manhã sem internet por causa do furto. A empresa informou que o serviço leva pelo menos uma semana para ser restabelecido.