Lockdown: Os serviços que deverão ser poupados do fechamento total

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Apesar de consideradas essenciais, as igrejas terão que reduzir horário de funcionamento

Por RODRIGO ÍNDIO

O superintendente de Vigilância em Saúde do Amapá, Dorinaldo Malafaia, disse que apenas na quarta-feira (17) o governo detalhará quais segmentos fecharão e continuarão funcionando durante os 7 dias de lockdown.

Inicialmente, os serviços poupados do fechamento total serão os essenciais, como postos de combustíveis, supermercados, açougues, farmácias, padarias e lojas de materiais de construção (por causa das obras em andamento).

“As igrejas são essenciais, mas vão reduzir o funcionamento. Tem igreja abrindo de madrugada. Essencial é tudo aquilo que é imprescindível para o funcionamento de uma sociedade”, definiu Malafaia.

No entanto, entre as empresas que deverão fechar as portas por sete dias estão as academias de ginástica e restaurantes. Bares, cinemas e casas noturnas já estavam fechadas desde a semana passada e continuarão assim.

Amanhã (17), uma nova entrevista coletiva será realizada com representantes da Saúde, Segurança Pública e outras áreas onde serão explicadas todas as restrições.

O lockdown foi anunciado na manhã desta terça-feira pelo governador Waldez Góes, depois que o índice de ocupação de leitos em todo o Estado passou dos 90% e o número de infectados de covid-19 bateu 88 mil.