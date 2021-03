Macapá começa a vacinar idosos de 60 a 70 anos

Os idosos poderão ser vacinados em drive-thrus ou Unidades Básicas de Saúde.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Prefeitura de Macapá inicia nesta terça-feira (23) o calendário de vacinação para idosos com idade entre 60 e 70 anos, que receberão a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na capital. O cronograma) prossegue até domingo (28).

Os idosos devem fazer cadastro para receber o imunizante. O preenchimento dos dados pode ser feito por meio da plataforma digital da Prefeitura de Macapá, na internet. Quem não tiver acesso pode se cadastrar com o profissionais de saúde momentos antes de ser vacinado.

Os idosos deverão apresentar carteira de vacinação, um documento de identidade oficial com foto, o CPF e comprovante de residência.

De acordo com a prefeitura, o calendário de vacinação voltado para as idades cadastradas será da seguinte forma. Veja:

23/03/2021 – 69 e 70 anos;

24/03/2021 – 67 e 68 anos;

25/03/2021 – 65 e 66 anos;

26/03/2021 – 63 e 64 anos;

27/03/2021 – 61 e 62 anos;

28/03/2021 – 60 anos.

Os idosos poderão ser vacinados em drive-thrus ou Unidades Básicas de Saúde. Veja os locais:

Drive-thrus

Drive-thru Policlínica

Drive-thru Início da rodovia do Curiaú

Drive-thru Floriano Peixoto

Drive-thru Sambódromo

Drive-thru BR-210

UBS’S

UBS Congós

UBS Coração

UBS São Pedro

UBS Perpétuo Socorro

UBS Pacoval

UBS Cidade Nova

UBS Novo Horizonte

UBS Brasil Novo

UBS Rosa Moita

UBS Pedrinhas

UBS Ilha Redonda

Os drive-thrus funcionarão de 9h às 17h. Já o horário de funcionamento das UBS’S é de 9h às 13h. A Prefeitura de Macapá recebeu no último domingo (21) o quantitativo de 11.620 mil doses de vacinas do Governo do Amapá. O lote foi enviado pelo Mistério da Saúde.