Macapá perde para o Jari em vacinação, mostra ranking

Mais de 30 mil doses já foram entregues para a capital, entretanto, ocupa a 6ª posição em ranking de vacinação da primeira dose e 11ª para a segunda dose.

Compartilhamentos

O Estado informou, na noite desta quinta-feira (18), que já distribuiu mais de 52 mil vacinas para os 16 municípios do Amapá. E apesar de ser o município que mais recebeu doses, a capital Macapá, que acumula o maior número de casos óbitos por covid-19 ainda tem baixa taxa de vacinação.

O estado divulgou um ranking com o percentual de aplicação de doses recebidas e aplicadas. Laranjal do Jari lidera como o que mais vacinou para a primeira dose.

Na manhã desta quinta-feira, 18, foram entregues mais 2.890 novas doses para Macapá, totalizando 31.816 vacinas para a capital amapaense até agora. Entretanto, o município ocupa a 6ª posição em vacinas aplicadas na primeira dose.

O município que mais vacinou para a primeira dose até agora foi Laranjal do Jari, alcançando 78,10% da população; em seguida vem Santana com 73,24%; depois Cutias do Araguari com 71,53% de cobertura vacinal. Já Macapá, que lidera em número de vacinas recebidas, tem somente 63,02% de cidadãos do público alvo que receberam a primeira dose.

Entre os municípios que mais têm avançado na vacinação da segunda dose, Pracuúba lidera com 44,67% de pessoas com o ciclo completo de imunização; em seguida Serra do Navio com 42,65% e Cutias do Araguari com 37,50%. As cidades da região metropolitana marcam baixos números de vacinação, sendo Macapá 17,30%, Santana 13,27% e Mazagão não iniciou a segunda etapa.

Segundo o governo, o, quantitativo de doses recebidas pela capital até esta quinta-feira é o suficiente para imunizar 78,7% dos trabalhadores da saúde, 39,7% para pessoas idosas entre 75 e 79 anos, 100% para pessoas idosas na faixa etária acima de 80 anos e 100% para o grupo de pessoas idosas institucionalizadas e cuidadores. Veja o Ranking:

1ª DOSE

Laranjal do Jari: 78,10% Santana: 73,24% Cutias do Araguari: 71,53% Calçoene: 66,94% Serra do Navio: 64,34% Macapá: 63,02% Pracuúba: 59,39% Ferreira Gomes: 56,97% Oiapoque: 56,55% Amapá: 56,08% Tartarugalzinho: 49,04% Vitória do Jari: 48,55% Pedra Branca: 45,10% Porto Grande: 40,76% Mazagão: 31,78% Itaubal: 29,60%

2ª DOSE

Pracuúba: 44,67% Serra do Navio: 42,65% Calçoene: 38,57%

4.Cutias do Araguari: 37,50%

Amapá: 29,48% Ferreira Gomes: 27,87% Laranjal do Jari: 26,34% Porto Grande: 22,17% Itaubal: 20,00% Tartarugalzinho: 17,62% Macapá: 17,30% Oiapoque: 14,66% Santana: 13,27% Pedra Branca: 11,17% Vitória do Jari: 6,40% Mazagão: 0,00%