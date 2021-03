Mãe de 11 filhos que vendia lanches tem cabeça esmagada por caminhão

A vítima era vendedora de lanches e estava voltando para casa

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma vendedora de lanches morreu ao ser atropelada por um caminhão, na Avenida São Paulo Apóstolo com a rodovia AP-010, próximo ao 4° batalhão da Polícia Militar, em Santana, a 17 quilômetros de Macapá, na tarde desta quinta-feira (4). O veículo passou por cima da vítima quando ela trafegava de bicicleta. A mulher teve a cabeça esmagada e a morte foi instantânea.

Segundo a PM, populares informaram que Raimunda da Silva Costa, de 40 anos, natural de Portel (PA), estava voltando do trabalho e seguia para sua casa no Bairro Piçarreira. O motorista do caminhão chegou a fugir do local sem prestar socorro, mas depois foi localizado pela polícia.

A bicicleta da vítima ficou a uma distância de cerca de 25 metros do corpo. A cena chocou quem passava pelo local. Uma testemunha que mora nas redondezas conhecia a vendedora, e disse que viu quando ela e o caminhão dobraram juntos na avenida, ao saírem da rodovia.

“Quando ela fez a conversão o caminhão vinha na Duca Serra, atravessou o trilho. Dobraram juntos. O motorista só foi se dar conta quando foi parado nas proximidades da empresa de combustível, a 400 metros de distância”, comentou a testemunha.

Minutos depois, uma equipe do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) conseguiu localizar o condutor e efetuou a prisão dele em um ramal nas proximidades de um terreno particular, tentando pegar um transporte de aplicativo. Ele disse que não viu a mulher.

Um conhecido dela informou que a vítima deixa 11 filhos, e que ela sustentava a família com o trabalho autônomo.

O condutor foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.