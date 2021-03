Maior assaltante de bancos do Norte morre em confronto com o Bope

Conflito ocorreu no Bairro dos Congós, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso considerado pela polícia como o maior assaltante de bancos da região norte do Brasil morreu na noite desta segunda-feira, 1º, em confronto com o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Amapá (Bope), no Bairro dos Congós, zona sul de Macapá.

A PM informou que estava com quatro viaturas, patrulhando os bairros de maior incidência de crimes na zona sul de Macapá, quando recebeu denúncia anônima indicando que um veículo preto, modelo Pajero, estaria transportando uma grande quantidade de drogas.

O caso foi repassado via rádio para todas as equipes envolvidas na operação e, minutos depois, o carro suspeito, com as mesmas característica repassadas pelo denunciante, foi localizado transitando pelo bairro Universidade, também na zona sul.

O oficial responsável pela tentativa de abordagem relatou que deu ordem de parada ao motorista da Pajero, mas, mesmo com os sinais sonoros e intermitentes ligados da viatura, ele desobedeceu e fugiu em alta velocidade, iniciando o acompanhamento tático, que é quando a tentativa de interceptar o veículo em fuga é feita dentro das técnicas de segurança.

A Pajero só foi alcançada na Rua Netuno com a 7ª Avenida, já na divisa dos bairros Congós e Jardim Marco Zero, quando foi feita mais uma tentativa de abordagem, porém, sem êxito.

De acordo com o comandante da viatura, o suspeito, identificado depois do confronto como Edney Nunes Furtado, que estava no regime aberto domiciliar, com passagens por crimes de roubo, insistiu em fugir e disparou em direção à viatura. A única alternativa foi o revide. O bandido foi atingido e morreu ao dar entrada no Hospital de Emergências, depois de ser socorrido pelo Samu.

Dentro da Pajero, foram encontrados 2 kg de drogas, sendo 1 kg de skank, entorpecente conhecido como super maconha, e 1 kg de maconha prensada, além de uma quantia em dinheiro e a arma utilizada contra a polícia, um revólver calibre 38.

Ficha

Edney acumulava uma extensa ficha criminal de roubos. Segundo a polícia, na semana passada, em Macapá, roubou um malote contendo R$ 300 mil de um empresário. No Pará, assaltou bancos, de acordo com o Bope. Uma das agências foi a do Banpará de Afuá.

Em 2017, assaltou malote de outro empresário no Centro de Macapá, em frente ao Banco Basa. Na ocasião, Edney estava se passando de vendedor de Chopp em frente ao banco.

Em Macapá, em 2014, assaltou uma loja no bairro do Muca, zona sul de Macapá, da qual levou R$ 140 mil. Na ocasião, um funcionário do empreendimento ficou ferido com um tiro no pé.