Marido foge e esposa é presa por tráfico

Apreensão aconteceu no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do Bope apreenderam cerca de 2 kg de drogas na casa de um homem conhecido como Negueba. A apreensão aconteceu após denúncia anônima, no fim da tarde deste domingo (28), no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Na chegada da Rotam – Companhia do Bope – Negueba conseguiu escapar. Já sua esposa não teve a mesma sorte. Identificada como Olerrane Mclane Santos dos Santos, de 23 anos, ela foi deixada para trás e acabou presa por tráfico de drogas.

De acordo com o oficial de operações da PM, capitão Eliabe, parte das porções de crack e skank foi encontrada no forro da casa. Outras estavam dentro de uma geladeira e, também, numa mochila. Além de crack e skank, também foram apreendidas uma certa quantia em dinheiro e duas balanças de precisão.

À polícia, Mclane informou que o entorpecente pertencia ao seu marido e que a casa era utilizada como ponto de comercialização de drogas.

“Ela informou que estavam convivendo juntos há oito meses. Apontou onde estavam as drogas. Ela não tem antecedentes criminais, mas agora vai ter a sua primeira passagem, infelizmente pra ela. O Negueba é bastante conhecido e hoje levou sorte de conseguir fugir. Mas, com certeza, nós vamos encontrar ele novamente, é questão de tempo”, assegurou o capitão.

O nome do fugitivo, considerado pelo Bope como velho conhecido da polícia, foi repassado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval. Mclane agora aguarda decisão da Justiça para saber se vai responder pelo crime presa ou em liberdade.