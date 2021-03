Mazagão quer comprar 4,7 mil doses da Sputinik

Medidas no município a 65 km de Macapá, foram anunciadas pelo senador Randolfe (REDE) e o prefeito Dudão Costa (PSL).

Compartilhamentos

Ao lado do senador Randolfe Rodrigues (REDE), o prefeito de Mazagão, Dudão Costa (PSL), anunciou neste sábado (27), em live, a compra de 4.750 doses da vacina russa Sputinik V contra a covid-19. Ele formalizou a intenção de compra junto ao Fundo Soberano Russo.

O imunizante é produzido no Brasil pela farmacêutica União Química e já aguarda liberação da Anvisa para uso emergencial no país.

Para a realização da compra, o município receberá emenda parlamentar individual do senador Randolfe no valor de R$ 285 mil.

“Viemos falar de vacina no braço e comida no prato para Mazagão. Além disso, temos emendas para prestar contas sobre pavimentação no bairro Olaria e para a saúde. É uma enorme satisfação ver os investimentos que trazemos sendo usados para melhorar a vida da população desse querido e importante município amapaense”, destacou Randolfe na live.

Além das vacinas, eles comunicaram o lançamento de um programa de auxílio-alimentação para a cidade. A iniciativa conta com R$ 300 mil de recurso de emenda, destinado pelo senador, que dará direito às famílias beneficiadas receberem cestas básicas.

“Serão entregues aproximadamente 2 mil cestas básicas, fizemos o processo licitatório, já está em execução e iremos iniciar a entrega na próxima segunda-feira (29)”, explicou o prefeito Dudão Costa.