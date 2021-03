“Me perdoe, Senhor, por ter feito isso”, diz pai preso por estuprar a filha de 4 anos

Eraldo Alves dos Passos, de 49 anos, disse não se lembrar de nada. Crime teria ocorrido na casa da família, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Preso em flagrante acusado de estuprar a filha de apenas 4 anos de idade, na tarde de terça-feira (2), Eraldo Alves dos Passos, de 49 anos, disse não se lembrar de nada, apenas te ter consumido bebida alcoólica e utilizado drogas, antes de ser conduzido à Delegacia de Mulheres, por onde o caso é investigado sob condução da delegada Sandra Dantas.

Entretanto, ele se contradiz ao pedir perdão. Durante conversa com o portal SelesNafes.com, Eraldo Alves confirmou ser pai de dez filhos. Detalhou que, ontem, depois de trabalhar, comprou uma garrafa de cachaça, fumou uma pedra de crack e foi deitar com a filha, que diz ser apegada a ele.

“Tava deitado na cama com ela, a mulher [uma vizinha] chegou lá gritando, pegou ela e levou (…) Depois a Polícia chegou, mandou eu sair de dentro de casa, eu saí. Me trouxeram preso”, declarou.

Mas, a polícia trabalha com a informação de que a filha de 9 anos viu o pai despido na cama junto com a irmã de 4 anos. Ela avisou uma vizinha que fez o flagrante. Perguntado até onde lembrava para ser acusado do ato, ele alegou que foi até o momento em que ela deitou com ele, depois disso nada mais recorda.

“Juro por Deus que não me lembro de ter feito isso, juro por Deus que não me lembro. Nunca que eu ia fazer isso, já estou há 9 anos com eles”, alegou chorando.

Mas, o exame feito pela Polícia Científica comprovou o ato libidinoso após o médico do Pronto Atendimento Infantil (PAI) constatar indícios de abuso sexual. Com isso, o suspeito começou a se contradizer na delegacia.

“Estou muito arrependido senhora [disse à delegada], muito arrependido. Eu entrego, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Me perdoe também, Senhor, por ter feito isso, me perdoe. Eu que devo ter perdido o juízo misturado a bebida com a droga”, declarou, tentando justificar ou transparecer arrependimento.

Questionado sobre ele mesmo ter falado que não lembra do que faz quando está embriagado ou drogado e como teria passado esses detalhes ao pedir perdão, ele resumiu-se a dizer: “não sei lhe responder isso”.

Uma filha dele, adulta, esteve na Delegacia de Mulheres. Atônita, ela questionava o pai.

“Tantas mulheres no mundo, meu pai, para você se envolver. Por que você fez isso?”.

Eraldo só escutou de cabeça baixa.

O suspeito já tem passagens pela polícia. Foi preso duas vezes antes desta, uma por ter cortado uma pessoa com um terçado, e outra por ter enganado a mãe dele.

Ele aguarda audiência de custódia, que deve ocorrer até o fim da tarde desta quarta-feira. As crianças estão recebendo toda assistência psicológica e social. Estão sob cuidados do Conselho Tutelar.