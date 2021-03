Mesmo essenciais, igrejas evangélicas reduzem horário de cultos

Líderes asseguraram que os cultos terminarão mais cedo, antes de 21h, em Macapá e nos outros municípios do Amapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Em acordo firmado entre governo do estado e líderes de igrejas evangélicas do Amapá, na terça-feira (9), foi determinado que as reuniões nos templos sejam encerradas antes da 21h. O novo horário faz parte da estratégia do governo em reduzir a circulação de pessoas.

O encontro, no Palácio do Setentrião, ocorreu no mesmo dia em que o governador Waldez Góes (PDT) assinou o novo decreto que impõem medidas restritivas mais duras, frente a possível contaminação da população com a nova cepa do coronavírus que já circula no estado.

A atividade religiosa foi considerada essencial desde a publicação do decreto do presidente Bolsonaro (sem partido) em 2020 e foi acompanhado por todos os governadores do país. Nele, ficou estabelecido também que as igrejas observem as medidas de segurança como uso de álcool, máscara, distanciamento e aferição de temperatura corporal.

O secretário da Convenção Estadual de Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Amapá (Cemeadap), pastor Aroldo de Melo Vasconcelos, afirmou que mesmo antes da reunião com o governador, a decisão em reduzir em uma hora e meia a duração do culto já estava tomada. Segundo ele, além do horário, as igrejas também reduziram o fluxo de membros nos cultos.

“Semana passado tomamos a iniciativa de lançar uma resolução para que os líderes e irmãos não relaxassem das medidas de segurança. Diminuímos o horário de culto e passamos a usar mais os cultos online e incentivamos os cultos domésticos”, explicou o pastor.

Além das Assembleias de Deus, as igrejas Adventistas do Sétimo Dia também vêm mantendo as medidas de segurança dos membros em seus 120 templos edificados no estado. O pastor Josué de Almeida, diretor da sede regional da igreja no Amapá, afirmou que no dia de maior fluxo de pessoas, que é o sábado, estão sendo realizada duas reuniões.

“Nos cultos à noite não estamos tendo grande procura. A maior procura é, realmente, nos sábados, onde realizamos dois cultos. A missão da igreja é salvar vidas. Não podemos ser intransigentes em não contribuir com a sociedade nesse momento tão difícil”, reforçou o líder religioso.

Alto risco para contaminação

A classificação de risco alto para infecção por covid-19 obrigou o governo do estado a tomar medidas mais rígidas para conter o avanço da doença. Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (10), Waldez Góes confirmou que a nova cepa do vírus já circula no estado.

Ente as medidas restritivas está o toque de recolher, que proíbe a circulação de pessoas entre 21h e 5h, até o próximo dia 15.