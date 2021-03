Mineradora do Amapá participa de feira de empregos

Sediada em Pedra Branca do Amapari, Mina Tucano ofertará 10 vagas de emprego no evento organizado pelo Senai

Compartilhamentos

INFORMATIVO PUBLICITÁRIO

Entre 23 e 25 de março, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) realizará a Feira de Talentos ‘Contrate-me’, um encontro virtual para candidatos e recrutadores de grandes empresas. A Mina Tucano estará presente, representando a indústria extrativa mineral do Estado do Amapá, por meio de estande virtual e oferta de dez oportunidades de emprego nas áreas de Exploração Mineral, Processo, Operação de Mina, Segurança, Suprimentos, Recursos Humanos entre outros, compreendendo diversos níveis, desde aqueles que buscam sua primeira vaga no mercado até pessoas com fortes habilidades de liderança.

“Para a Mina Tucano, é uma honra representar o Amapá neste evento. A participação possibilita não só a busca por novos profissionais e a troca de experiência com outras grandes empresas brasileiras, mas é também uma chave para a inovação, contando com uma forte tecnologia no processo de recrutamento e seleção, garantindo maior agilidade, qualidade e quantidade de candidatos triados”, diz Jamylle Campos, Analista de Recursos Humanos.

A feira dispõe de uma ferramenta de Inteligência Artificial para encontrar vagas e profissionais com o perfil almejado, visando analisar as competências técnicas listadas no currículo, e também as socioemocionais, auxiliando empresas no encontro de perfis assertivos e profissionais na busca por oportunidades. O encontro contará ainda com palestras, workshops e espaço para networking, trazendo informações sobre carreira, mercado de trabalho, empreendedorismo, liderança e inovação. A participação é gratuita e aberta a toda a população, por meio do cadastro no link: https://emkt.sistemaindustria.com.br/landing/contrateme.

A Mina Tucano atua em Pedra Branca do Amapari, a 200 km da capital Macapá, desde 2006, e há dois anos faz parte do grupo canadense Great Panther Mining Lt, com um empreendimento de extração e beneficiamento de ouro. A empresa dispõe de 1,4 mil funcionários diretos e terceiros, sendo aproximadamente 70% provenientes da região, priorizando a formação e a contratação de mão de obra local em diferentes áreas e perfis hierárquicos. “Esta é a nossa prioridade em todas as oportunidades na empresa”, completa Jamylle.