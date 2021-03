Morre Barbudo Sarraf

Folclórico personagem do Amapá, o ex-prefeito de Laranjal do Jarí, a 290 km de Macapá, estava internado há quase 1 mês em Macapá.

Depois de dezenas de maldosas fake news, tornou-se verdade a notícia sobre a morte do famoso empresário Idemar Felipe ‘Barbudo’ Sarraf, de 70 anos. Ele faleceu no início manhã desta sexta-feira (5), depois de 25 dias internado em um leito de UTI do Hospital São Camilo, na região central de Macapá. Com os pulmões bastante comprometidos, ele lutava contra a covid-19.

De aparência exótica e extravagante, por causa dos quilos de ouro que usava no pescoço, pulsos e mãos, Barbudo era bastante carismático. Quase sempre sorridente, ele era conhecido por ser sempre prestativo aos amigos e pessoas mais carentes.

Ganhou ainda mais fama quando foi entrevistado por equipes de TVs que exibiram as reportagens sobre suas extravagâncias com ouro em programas televisivos nacionais.

Barbudo Sarraf chegou a ser prefeito de Laranjal do Jari, a 290 km de Macapá. Governou por 9 meses até que a justiça determinou que o adversário das eleições assumisse em seu lugar. Antes de se radicar em Laranjal, foi garimpeiro.

Na internet, políticos e outras personalidades do estado o homenagearam e prestaram condolências à família. O atual prefeito de Laranjal do Jari, Márcio Serrão, decretou luto oficial de 3 dias no município.