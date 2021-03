Morre o ex-senador Henrique Almeida

Ele estava internado em um hospital de Curitiba (PR), e morreu de complicações da covid-19

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O ex-senador pelo Amapá, Henrique Almeida, de 84 anos, morreu nesta segunda-feira (22) vítima da covid-19. Ele estava entubado num hospital de Curitiba (PR).

Henrique Almeida foi senador do Amapá pelo extinto PFL (hoje DEM) no início dos anos 1990, e era um dos principais aliados do então governador Anníbal Barcellos, do mesmo partido. Na época, o mandato de senador era de quatro anos.

Em 1994, ele não conseguiu a reeleição, saiu da política e retornou para Curitiba.

Além da política, Henrique Almeida era um dos sócios da C.R. Almeida, uma das maiores construtoras do país, e responsável por boa parte da BR-156, entre outras obras estruturantes do Amapá. O senador era sócio da C.R. Almeida, empresa dirigida pelo irmão dele, Cecílio do Rêgo Almeida.

Nos últimos anos, o ex-senador vinha se dedicando a outra construtora com um dos filhos.

De acordo com a imprensa paranaense, Henrique Almeida sofreu uma parada respiratória no hospital onde estava internado havia duas semanas. A esposa dele, Laura Almeida, continua internada e entubada.