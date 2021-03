Morre o paciente de Manaus internado no HU de Macapá

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

O idoso de 92 anos tinha chegado de Manaus, onde há casos de covid-19 com a nova variante do vírus

Por SELES NAFES

Fontes confirmaram, na tarde desta quinta-feira (4), a morte do paciente de 92 anos que veio de Manaus e estava internado no Centro Covid do Hospital Universitário de Macapá. A família não quis comentar o assunto.

O afuaense Henrique Vaz Barbosa morou no Amapá desde a década de 1970, mas mudou-se para Manaus em 2007, após a morte da esposa, em Macapá.

Segundo apurou o Portal SelesNafes.Com, este ano a família decidiu mandá-lo para o Amapá acreditando que ele seria melhor atendido caso houvesse alguma necessidade, já que a rede de saúde pública e privada de Manaus tinha colapsado.

No início do mês, ele se sentiu mal e foi atendido no Hospital de Emergência de Santana, onde chegou com graves dificuldades para respirar. Em seguida, foi transferido para o HU em estado grave.

Como em Manaus circula a nova variante do coronavírus, a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do Amapá iniciou uma investigação e enviou material coletado para o Instituto Evandro Chagas, no Pará.

Hoje, após o falecimento, o Portal SN fez contato com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa). A assessoria de comunicação informou que o resultado do exame ainda não ficou pronto.

O corpo de Henrique Barbosa foi sepultado hoje a tarde, na mesma sepultura da esposa, numa cerimônia restrita para obedecer o protocolo da pandemia. Não houve velório.