Motéis podem funcionar, mas sem aglomeração; apenas 2 por quarto

Sem serem citados diretamente como atividades essenciais, motéis de Macapá podem funcionar normalmente durante o lockdown.

Por RODRIGO ÍNDIO

Apesar de não serem citados diretamente como atividades essenciais, motéis de Macapá podem funcionar normalmente durante o lockdown decretado pelo Estado. Desta mesma forma, pode ser em outras cidades do Amapá, dependendo do que preconizam suas prefeituras.

No entanto, é preciso seguir algumas regras para frequentar os ambientes. No decreto estadual, os motéis se enquadrariam na lista que é similar a dos hotéis. Eles podem funcionar 24h por dia.

Já no decreto municipal, de 42 laudas, a página 25 detalha sobre o setor moteleiro. O documento acompanha o estadual e mostra como deve ser o atendimento. Em cada quarto, por exemplo, só podem estar duas pessoas.

Há três anos, Lorena Rodrigues tem um empreendimento localizado na Rodovia Duca Serra. Ela diz que mesmo o setor de motelaria sendo rígido quanto a limpeza, a pandemia criou adaptações na rotina, inclusive para passar troco, devido à rotatividade de clientes.

“Tudo é feito com luvas e mascaras. Temos tapete sanitizante pra limpar os pés ao entrar e sair dos quartos. A recepção, lavanderia, corredores, corrimão de escadas e apartamentos, são sempre higienizados com água sanitária e álcool”, explicou a empresária.

Ao opinar sobre o funcionamento de motéis no período do lockdown, ela destaca que o setor não é menos fundamental do que qualquer outro segmento.

“Simplesmente é trabalho. É limpar, é arrumar, é cuidar para outras pessoas se sentirem bem acolhidos ao chegar e se hospedar. Trabalhamos e também damos oportunidades para outras pessoas trabalharem conosco. É nossa fonte de renda”, disse.

Segundo as regras, os locais devem oferecer em cada apartamento ou suíte kits de higienização, que incluem tapetes especiais, álcool gel e sabão nas pias. Outros empresários desse ramo dizem que ainda enfrentam dificuldades e prejuízos por conta da pandemia.