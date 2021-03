Moto roubada foi usada em pelo menos 4 assaltos, diz PM

Veículo estava com um assaltante que foi reconhecido pelo dono da motocicleta

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O condutor de uma motocicleta envolvida em vários roubos na capital do Amapá foi preso, na noite de terça-feira (24), por uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM. Foi durante patrulhamento na zona sul de Macapá.

O suspeito, que já tem passagem pelo crime de roubo, foi identificado como Antônio Jordan Miranda, de 27 anos. Ele transitava pela 7ª Avenida do Bairro dos Congós, quando foi interceptado por uma equipe da Rotam, uma das companhias do Bope.

De acordo com o sargento M. Antônio, a motocicleta já estava sendo procurada desde o último domingo (21), quando foi roubada por dois homens no Bairro do Zerão, também na zona sul.

Os registros apontam que o veículo foi utilizado em pelo menos quatro roubos a estabelecimentos comerciais nos últimos dias.

O dono do veículo foi localizado e reconheceu Antônio Miranda como sendo um dos assaltantes que o teria abordado com uma arma de fogo.

Além da moto, a dupla ainda teria levado o celular da vítima. O aparelho ainda não foi recuperado.