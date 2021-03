Motorista que invadiu lanchonete e deixou 1 morto é denunciado a justiça

MP pediu liminar suspendendo a carteira de habilitação do motorista

Por SELES NAFES

O motorista do carro que invadiu uma lanchonete no Bairro do Beirol, na zona sul de Macapá, foi denunciado a justiça pelo Ministério Público do Estado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). No acidente, seis pessoas foram atropeladas e uma morreu no Hospital de Emergência de Macapá.

O acidente aconteceu na Rua Leopoldo Machado, por volta das 22h do dia 6 de março. O administrador Rogério Coutinho Cardoso, de 56 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar em estado de embriaguez.

De acordo com a denúncia do MP, Rogério se recusou a passar pelo bafômetro, mas admitiu que tinha ingerido bebida alcoólica no Distrito de Fazendinha.

Os policiais que atenderam a ocorrência relataram no termo de constatação que ele apresentava dificuldade em se equilibrar, estava com os olhos vermelhos, hálito etílico e tinha outras características de embriaguez. Na delegacia, ele ainda estava cambaleante e com a fala alterada.

Rogério foi denunciado por homicídio e lesão corporal por cinco vezes. O MP também está pedindo, em caráter liminar, a suspensão da CNH até que o processo seja julgado.