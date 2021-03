Mulher de 120 anos recebe a 2ª dose: ‘mais anos ao lado dela’

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

A ex-costureira é cuidado por uma filha e mora na zona sul de Macapá

A família de Dulcinéia Laerte, de 120 anos, ficou emocionada e com razão. Ontem (26), ela recebeu a 2ª dose da CoronaVac, a vacina recomendada para os idosos pelo Ministério da Saúde.

A costureira aposentada nasceu no dia 25 de janeiro de 1901, no interior do Pará, e mora no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá. Hoje, ela é cuidada por uma filha que deixou de trabalhar para se dedicar à mãe.

“Esse momento é de muita emoção para nossa família, porque nosso maior medo é que nossa mãe venha a contrair o covid-19”, disse Maria José Laerte, uma das filhas. Ao todo, Dulcinéia teve seis filhos.

A aplicação do imunizante foi feita por uma equipe da Secretaria de Saúde de Macapá. Lúcida, a ex-costureira respondeu a todas as perguntadas dos técnicos com tranquilidade e simpatia.

“Nós seguimos todos os protocolos para garantir a segurança dela, mas o temor permanecia a cada contato. Agora com a vacinação as esperanças se renovam, para que possamos desfrutar por mais anos ao lado dela”, ponderou a filha.

A prefeitura divulgou que esta semana mais de 8 mil idosos foram vacinados contra a covid-19.