Mulher é morta a tiros; polícia descarta feminicídio

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher foi morta com pelo menos 3 tiros na noite desta quarta-feira (10), na zona sul de Macapá. Ela foi identificada como Elizângela Ferreira da Trindade, 36 anos.

O crime ocorreu numa área de pontes localizada no fim da Rua Claudomiro de Moraes, no Bairro dos Congós, região periférica onde horas antes um integrante de uma organização criminosa morreu em confronto com o Bope.

A delegada Marina Guimarães, da Delegacia de Mulheres, responsável pelas investigações, descarta a possibilidade de feminicídio, por enquanto. Ela fez diligências na área, ouviu alguns moradores, porém, a lei do silêncio prevaleceu.

A investigação prossegue. Por enquanto, a autoria do crime e a motivação ainda são desconhecidas da polícia.