Mulher que deixou cão morrer de fome é indiciada por maus-tratos

Casa onde os cães foram achados desnutridos fica em Santana, município a 17 km de Macapá.

A mulher que foi presa no último dia 8 de março, no município de Santana, a 17 km de Macapá, por crime maus-tratos contra animais, foi indiciada pela Polícia Civil. Ela não teve no nome divulgado pela polícia.

A mulher foi denunciada por vizinhos, que relataram dois cães passando fome na casa dela. No dia, uma equipe do Batalhão Ambiental foi ao local, no bairro Nova União, e encontrou os animais bastante debilitados, em estado de desnutrição. Um deles já havia falecido quando os militares entraram no local. Naquele dia, a dona dos animais foi conduzida à 1ª Delegacia de Santana.

O caso foi repassado à 1ª Delegacia de Polícia de Santana, que nesta quarta-feira (31), indiciou a mulher.

De acordo com o delegado Victor Crispim, a acusada alegou que os cães pertenciam ao seu ex-marido, que havia deixado a casa e ainda não tinha voltado para buscá-los. A equipe de investigação tentou falar com o ex-marido dela para prestar esclarecimentos, mas ele não foi localizado.

“Podemos observar que a indiciada tentou se eximir da responsabilidade quanto aos cuidados com alimentação dos cães, alegando dificuldade financeira, além de dizer que pertenciam ao seu ex-marido. Os animais não tinham nem mesmo água para beber, o que demonstra total indiferença da indiciada em relação aos cães. Caso não tivesse como manter os cachorros, a indiciada poderia ter doado os animais. Mas, ela os manteve amarrados, o que impossibilitou que os cães buscassem meios de sobrevivência”, explicou Crispim.

O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público.