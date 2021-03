“Não podemos depender só da União”, diz Randolfe ao destinar R$ 7,5 milhões para vacinas

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Senador com representantes de cidades: além das vacinas, emendas garantiram o Alimenta Amapá

Por RODRIGO ÍNDIO

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou uma emenda de R$ 7,5 milhões destinados à capital e aos municípios do interior do Amapá para a compra de vacinas contra a covid-19 aprovadas pela Anvisa. A ideia, segundo ele, é eliminar a dependência total do governo federal durante a pandemia.

A informação foi repassada nesta segunda-feira (1°), durante reunião com prefeitos e representantes de sete cidades para a prestação de contas do programa “Alimenta Amapá”, que usou R$ 6,8 milhões indicados pelo senador na aplicação de auxílio alimentação. O Alimenta Amapá surgiu logo no início da pandemia quando ficou claro que, além de apoiar a rede pública de saúde, seria necessário desenvolver ações no combate a fome.

“Mobilizamos quase R$ 7 milhões. Juntamos com Acácio (Pros) e Luís Carlos (PSDB). Ao todo foram R$ 19 milhões, e é com satisfação que eu recebo a prestação de contas de alguns municípios no dia de hoje (…) os programas ou foram executados, ou estão em execução entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro”, disse.

Durante o encontro na sede da Associação dos Municípios, representantes fizeram um balanço do programa. Na capital, por exemplo, 18.123 pessoas foram beneficiadas e ações itinerantes estão ocorrendo para cadastrar mais macapaenses.

Do recurso recebido, Santana vai fazer a redistribuição principalmente na área rural. Caso opte por entrega de cartões, atingirá cerca de 2 mil pessoas com três parcelas de R$ 200. O número pode aumentar caso a entrega seja de cestas básicas, e para isso está sendo feito o mapeamento dos distritos.

Mazagão também iniciará o processo, mas pretende atender 1 mil famílias. Em Amapá, 200 famílias estão sendo assistidas desde janeiro de 2021.

“Um momento de tanta dificuldade que passa a população do país e principalmente do estado, e quando a gente tem aquela parte da população mais vulnerável beneficiada, isso faz uma diferença principalmente para quem tem fome. Então, muito louvável essa emenda do senador Randolfe que ainda está sendo executada”, detalhou o prefeito Carlos Sampaio.

Em todo o Amapá, foram destinados R$ 6,8 milhões a sete cidades. Veja abaixo os valores que serão recebidos por cada município:

Macapá – R$ 4,3 milhões;

Santana – R$ 1,2 milhões;

Laranjal do Jari – R$ 500 mil;

Mazagão – R$ 300 mil;

Oiapoque – R$ 300 mil;

Amapá – R$ 100 mil;

Serra do Navio – R$ 100 mil.

Frente por vacinas

Agora, o parlamentar lidera uma frente para conseguir imunizar a população. A palavra de ordem é “vacina”.

“Por isso que neste ano destinamos R$ 7,5 milhões das nossas emendas para que os municípios possam adquirir vacinas. Não podemos ficar só esperando vacinação por parte da União. A média de vacinação que estamos no Brasil é 3% ao mês e tem que ser ampliada dramaticamente, se continuar essa média nos vacinaríamos 15% até julho e 30% até dezembro. É inaceitável”, enfatizou o senador.

Randolfe destacou que em dezembro o mundo, ao que aponta, estará saindo da pandemia.

“Israel, por exemplo, já vacinou 60% de seu povo. Os Estados Unidos, em 37 dias, já vacinaram 50 milhões de americanos, com isso é preciso buscar mecanismos para ampliar a vacinação nas capitais e municípios”, acrescentou.