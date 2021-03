Novos procuradores concursados são empossados no Amapá

PGE é a responsável pela advocacia do governo do Estado

O órgão responsável pela advocacia do governo do Amapá, a PGE, tem mais três integrantes efetivos. Eles foram empossados nesta sexta-feira (5), depois de serem aprovados no concurso público de 2018.

A posse de Vinicius Rocha Neves, Marcelo Ramos Alves e Raphael Ribeiro Pires eleva para 42 o número de procuradores de carreira.

A posso deles foi no Palácio do Setentrião, em cerimônia presidida pelo governador Waldez Góes (PDT) com participação do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rommel Araújo, e da procuradoria chefe do Ministério Público do Amapá, Ivana Cei.

A Procuradoria Geral do Estado vem sendo conduzida há mais de seis anos pelo procurador Narson Galeno. O presidente da Associação dos Procuradores, Diego Bonilha, também participou do evento.