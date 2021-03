Oiapoque ignora lockdown e libera atividades econômicas

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Anúncio foi feito pelo prefeito Breno Almeida que editou decreto liberando atividades

Por SELES NAFES

Dos 16 municípios do Amapá, apenas um decidiu desobedecer ao decreto do governo do Estado que determinou novo lockdown em todas as cidades, a partir de ontem (25). Em Oiapoque, a 590 km de Macapá, o prefeito Breno Almeida (PRTB) disse que reconhece a gravidade da situação, mas não vai penalizar a economia do município.

Num vídeo dirigido à população, ele diz que tem buscado aconselhamento com o comitê de enfrentamento da covid-19, e lembrou que a cidade que está na ‘faixa laranja’ (risco moderado). São mais de 4,7 mil infectados e seriam apenas quatro pacientes internados, de acordo com a prefeitura até o dia 24 de março.

“Muitas pessoas precisam trabalhar e buscar o pão de cada dia. Nós não temos indústrias. Eu entendo a situação, mas não estou aqui para prejudicar ninguém. Acompanhei o decreto passado por orientação do MP”, comentou, referindo-se aos primeiros sete dias de lockdown.

No decreto de ontem, o prefeito liberou a maior parte das atividades econômicas, como o comércio, transportadoras, hotéis, locadoras de automóveis, escritórios, transporte de passageiros, feiras e agências de viagem, assim como bares sem música ao vivo e pista de dança. Eventos esportivos e aglomeração de pessoas em locais públicos continuam proibidos.

Lanchonetes, restaurantes e pizzarias poderão funcionar normalmente com atendimento ao público, mas a partir das 23h até às 2h só poderão atender por drive-thru e delivery.

“Para a gente não aderir ao lockdown preciso da ajuda de vocês com máscaras e álcool em gel. Vamos intensificar a fiscalização”, avisou o prefeito.

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) disse que já está ciente da situação, e ficou de se pronunciar a respeito do assunto ainda nesta sexta-feira.