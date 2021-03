Operação ataca núcleo do crime organizado no Amapá

A ação policial ocorreu em Macapá e Santana na manhã desta quarta-feira (10).

Cerca de 30 policiais federais e outros 12 militares foram às ruas, na manhã desta quarta-feira (10), em Macapá e Santana, para cumprir 15 mandados de prisão preventiva e outros cinco de busca e apreensão, numa ação que visa reprimir grupo que atua no tráfico de drogas e em outros crimes violentos, seguindo ordens de criminosos que estão presos no Iapen.

A ação policial, batizada de Operação Concórdia, teve apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Amapá, e dos Batalhões de Operações Especiais (Bope) e Força Tática, além do 6º Batalhão da PM.

Os principais alvos, segundo a PF, são membros de uma facção criminosa que tem suas ações comandadas de dentro do sistema penitenciário.

Com um dos presos, as equipes localizaram porções de drogas, dinheiro, balança de precisão e outros objetos usados no tráfico. O homem foi preso em flagrante.

A investigação teve início após o cumprimento de mandado de prisão temporária e de busca realizados pela PF em operações passadas, que levantaram indícios sobre a atuação da organização investigada.

Essas ações levaram ao núcleo responsável pelo apoio logístico e pela execução de crimes que visam a manutenção da estrutura organizacional da facção criminosa, com o objetivo de conseguir recursos para suas atividades.