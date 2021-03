“Oxigênio salva vidas”, diz superintendente ao receber 30 concentradores modernos

Os concentradores de oxigênio são indicados para pacientes com problemas respiratórios que tiveram alguma sequela pulmonar e não conseguem mais respirar de forma adequada.

Por RODRIGO ÍNDIO

Após registrar aumento de casos no estado, o Amapá recebeu um carregamento de 30 concentradores de oxigênio para atender pacientes com a covid-19. A carga doada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) chegou à cidade de Macapá, na segunda-feira (1°).

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) explicou que, enquanto o modelo tradicional é composto por um cilindro, mais volumoso e precisa de manutenção diária, o novo exemplar é silencioso, capta o ar do ambiente impuro e passa por um filtro que descarta partículas, bactérias e vírus.

Depois dessa etapa, o ar filtrado é comprimido, fornecendo, assim, o suplemento de oxigênio necessário ao paciente. O design do equipamento também é diferenciado, o lhe que torna mais prático na hora de transportar e a manutenção mais barata.

Os concentradores de oxigênio são indicados para pacientes com problemas respiratórios que tiveram alguma sequela pulmonar e não conseguem mais respirar de forma adequada.

“Isso é muito importante porque pode deixar o paciente com uma saturação acima de 90%. O oxigênio hoje salva vidas. Vocês estão acompanhando a dificuldade que nós temos hoje, inclusive por casos de Manaus, de pessoas que foram a óbito por falta de oxigênio. Então, essa é uma parte de uma ação do governo do estado que também tá avançando no que diz respeito a aquisição de três usinas de produção de oxigênio e mais cilindros de oxigênio para os hospitais”, disse o superintendente de Vigilância em Saúde do Amapá, Dorinaldo Malafaia.

Ele reforçou que o estado está passando pelo agravamento da pandemia numa nova fase e o processo faz parte de maior suporte para pacientes.

Destino concentradores

O mais provável é que todos os municípios tenham um equipamento e depois o estado vai concentrar nas regiões onde se tem um número maior de pacientes. A entrega será ainda esta semana.

A SVS irá reunir nesta quarta-feira com a OPAS para debater a possibilidade de aquisição de mais concentradores para o Amapá.